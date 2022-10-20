Производство по переработке рапса откроет инвестор в Псковской области

12:42, 20 октября 2022, ПАИ

Фонд инвестиционного развития Псковской области поддержал проект кооператива «Своё» по переработке рапса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Своё» из Великолукского района планирует реализовать в Псковской области инвестиционный проект по переработке рапса. Компания приобретет современное высокотехнологичное оборудование «Линия по производству жмыха и отжима масла AGRO-OIL 0,5». Производственная мощность оборудования - 11 тонн в сутки, 4 000 тонн рапса в год.

Планируемый объем инвестиций – 40,4 млн рублей. Объем реализации продукции при выходе на производственную мощность – 126 млн рублей. Планируемый срок реализации – 2022 - 2027 годы. Продукция - рапсовое масло, рапсовый жмых.

Проект получил поддержку в форме целевого займа из Фонда развития промышленности Псковской области. Соответствующие документы подписали генеральный директор Фонда Наталья Плявинская и председатель кооператива Алексей Бурко.