Владимир Соловьев: Романтика военной журналистики сейчас многих захватывает

13:39, 20 октября 2022, ПАИ

Романтика военной журналистики многих захватывает, считает председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. Свое мнение он высказал на пленарной дискуссии, которая проходит в рамках первого этапа ХХ Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я много езжу по стране и вижу, какой сейчас авторитет у военкоров. Романтика военной журналистики многих захватывает, - скзаал Владимир Соловьев. - Все мы сейчас переживаем переломный исторический момент, очень непростой для страны и для всего мира».

«Владимир Путин уже дважды встречался с военкорами. Мы говорим, что журналистика умерла, а первое лицо великой державы встречается с экспертами, с журналистами», - напомнил генеральный директор ТАСС Северо-Запад Александр Потехин

«Вы должны рассказывать человеческие истории. Семьям, у которых ушли воины, это очень важно», - добавила заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, обращаясь к участникам форума.

В рамках форума проходит панельная дискуссия с участием победителей премии года разных СеЗаМов и актива АСМИ. Псковский регион на форуме представляет член правления АСМИ, редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев. Вторая часть форума, которая будет включать презентацию медиапроектов регионов и торжественную церемонию награждения победителей юбилейного СеЗаМа, состоится в начале 2023 года.