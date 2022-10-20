С призывом журналистов в армию никаких проблем нет – Владимир Соловьев

14:13, 20 октября 2022, ПАИ

В России нет ни одного случая, когда издание может закрыться из-за того, что большое число журналистов попало под мобилизацию, заявил председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев на пленарной дискуссии, которая проходит в рамках первого этапа ХХ Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге 20 октября.

«С призывом [в российскую армию. - ПАИ] журналистов никаких проблем нет», - считает Владимир Соловьев. При этом, по его словам, Союзу журналистов пришлось обращаться к властям Хакасии и Волгоградской области, где значительное число сотрудников конкретных СМИ получили повестки.

В рамках форума проходит панельная дискуссия с участием победителей премии года разных СеЗаМов и актива АСМИ. Псковский регион на форуме представляет член правления АСМИ, редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев. Вторая часть форума, которая будет включать презентацию медиапроектов регионов и торжественную церемонию награждения победителей юбилейного СеЗаМа, состоится в начале 2023 года.