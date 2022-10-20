В сборник «Русь мастеровая» включили псковских умельцев

13:42, 20 октября 2022, ПАИ

Вышел в свет сборник по итогам всероссийского конкурса народных мастеров «Русь мастеровая 2022». В нем упоминаются четверо художников из Псковской области, сообщает региональный комитет по культуре в своем телеграм-канале.

В список вошли: Ольга Васильева и Владислав Семенов из Пскова, Юрий Ильин и Ирина Константинова из Порхова.

Напомним, Ольга Васильева стала лучшей в номинации «Ткачество поясов», а Владислав Семенов получил специальный диплом в номинации «Печать по ткани».

Конкурс народных мастеров состоялся в Курске с 10 по 13 июня в рамках Года культурного наследия народов России.