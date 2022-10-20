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Общество

Поддержать бизнес в переходе на экологичную упаковку предлагают законодатели СЗФО

С просьбой поддержать предприятия страны в строительстве мусороперерабатывающих заводов и упаковочных линий для многоразовой тары обратилась к правительству РФ Парламентская Ассоциация Северо-Запада России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Подготовленное по инициативе Псковского областного Собрания депутатов обращение к премьер-министру принято на конференции ПАСЗР в Мурманске.

Фото: пресс-служба регионального парламента

Спикер регионального парламента Александр Котов, выступая с докладом перед коллегами, отметил, что за время реализации «мусорной реформы» у регионов появился достаточно серьёзный опыт работы в этом направлении. «Проблемы и трудности, возникающие на местах, носят не локальный, а системный характер для всей страны. Одна из основных проблем в том, что большая часть твёрдых коммунальных отходов свозится на полигоны. Наша задача заключается в увеличении объёмов переработки, и только то, что по разным причинам не может быть переработано, подлежит захоронению», - обозначил приоритеты Александр Котов.

По словам спикера, уменьшению объёмов отходообразования, помимо прочего, способствовал бы переход производителей на многоразовую тару, сокращение количества пакетов и полиэтиленовой пленки. Такой подход позволил бы сократить отходы, а вместе с тем снизить расходы потребителей на оплату тары и освободить производителей от уплаты утилизационного сбора. Однако для перехода на многоразовую упаковку производителям необходимо серьезно модернизировать либо даже полностью заменить существующие промышленные упаковочные линии. Это потребует дополнительных капитальных вложений со стороны бизнеса. Строительство мусороперерабатывающих заводов также предусматривает большие инвестиции и постоянное развитие для совершенствования технологических цепочек.

«Таким образом, продвижение экологической повестки невозможно без скоординированных усилий бизнеса и государства», - резюмировал Александр Котов. В качестве мер поддержки и стимулирования бизнеса депутаты предложили правительству рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам на строительство мусороперерабатывающих комплексов и создание перегрузочных площадок для сортировки и первичной переработки мусора, а также для приобретения или обновления имеющихся упаковочных линий и линий дезинфекции для многоразовой тары.

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