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Общество

Фестиваль по авиамодельному спорту проходит в Великих Луках

Фестиваль России по авиамодельному спорту в классе моделей-копий проходит в Великих Луках сегодня, 28 июня, передает корреспондент ПАИ.

В рамках фестиваля также проходят чемпионат и первенство СЗФО по авиамодельному спорту в классе F-9U.

Площадкой фестиваля стала территория аэропорта в деревне Баландино Великолукского района.

Гости праздника могут увидеть различные копии самолетов и планеров, включая уникальные модели – например, копии-гиганты, в точности воссоздающие параметры оригиналов.

Также в рамках фестиваля проходят гонки дронов.

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