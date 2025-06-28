Фестиваль по авиамодельному спорту проходит в Великих Луках

15:43, 28 июня 2025, ПАИ

Фестиваль России по авиамодельному спорту в классе моделей-копий проходит в Великих Луках сегодня, 28 июня, передает корреспондент ПАИ.

В рамках фестиваля также проходят чемпионат и первенство СЗФО по авиамодельному спорту в классе F-9U.

Площадкой фестиваля стала территория аэропорта в деревне Баландино Великолукского района.

Гости праздника могут увидеть различные копии самолетов и планеров, включая уникальные модели – например, копии-гиганты, в точности воссоздающие параметры оригиналов.

Также в рамках фестиваля проходят гонки дронов.