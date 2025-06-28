День молодёжи празднуют в Пскове
День молодёжи празднуют в региональном Доме молодёжи сегодня, 28 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
До 21:00 на Конной, 2 работают интерактивные площадки, проходят творческие мастер-классы, маркет молодых предпринимателей, лекции, встречи, выставки. Участники также могут увидеть создание арт-инсталляции псковских художников.
Кроме того, в Доме молодёжи развернулись площадки национальных культур и тематические мастер-классы представителей стран – участниц Международного клуба дружбы Псковской области. Завершением вечера станет «Квартирник» псковских музыкантов.
Также на площадке пройдёт встреча с топовым московским блогером Евгенией Гришечкиной. Мероприятие пройдёт в режиме диалога и завершится автограф-сессией.