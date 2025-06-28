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Общество

День молодёжи празднуют в Пскове

День молодёжи празднуют в региональном Доме молодёжи сегодня, 28 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ
  • День молодёжи празднуют в Пскове
    Фото: Валерия Ковалева / ПАИ

До 21:00 на Конной, 2 работают интерактивные площадки, проходят творческие мастер-классы, маркет молодых предпринимателей, лекции, встречи, выставки. Участники также могут увидеть создание арт-инсталляции псковских художников.

Кроме того, в Доме молодёжи развернулись площадки национальных культур и тематические мастер-классы представителей стран – участниц Международного клуба дружбы Псковской области. Завершением вечера станет «Квартирник» псковских музыкантов.

Также на площадке пройдёт встреча с топовым московским блогером Евгенией Гришечкиной. Мероприятие пройдёт в режиме диалога и завершится автограф-сессией.

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