День молодёжи празднуют в Пскове

14:25, 28 июня 2025, ПАИ

День молодёжи празднуют в региональном Доме молодёжи сегодня, 28 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ



Фото: Валерия Ковалева / ПАИ































До 21:00 на Конной, 2 работают интерактивные площадки, проходят творческие мастер-классы, маркет молодых предпринимателей, лекции, встречи, выставки. Участники также могут увидеть создание арт-инсталляции псковских художников.

Кроме того, в Доме молодёжи развернулись площадки национальных культур и тематические мастер-классы представителей стран – участниц Международного клуба дружбы Псковской области. Завершением вечера станет «Квартирник» псковских музыкантов.

Также на площадке пройдёт встреча с топовым московским блогером Евгенией Гришечкиной. Мероприятие пройдёт в режиме диалога и завершится автограф-сессией.