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Общество

Оккупировавший Северо-Запад холодный воздух начнёт прогреваться в эти выходные

Какой будет погода на Северо-Западе России в выходные, рассказали в метеоцентре «Фобос».

Фото: ПАИ

Облака начнут рассеиваться, а небольшие дожди могут пройти только местами. Прохладный воздух, который оккупировал регион, будет прогреваться.

Днём температура на севере региона от +13 от +18 градусов, в южных районах столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов.

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди и грозы пройдут в Псковской области 29 июня.

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