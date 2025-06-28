Михаил Ведерников поздравил псковскую молодежь с праздником
С Днем молодежи поздравил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Видеоролик, посвященный талантливым молодым людям, он опубликовал в своем Telegram-канале.
Герои видео уже проявили себя в спорте, культуре, политике. Среди них есть и участник специальной военной операции. «В эти годы некоторые успевают сделать больше, чем иные за всю жизнь. И мы всем стараемся помочь раскрыть свой потенциал. Прежде всего, с помощью президентских национальных проектов (например, «Молодёжь и дети»), а также программ «Росмолодёжи», - рассказал глава региона.
Благодаря этим инструментам в Псковской области появляются новые площадки, например, Дом молодёжи в Пскове и будущий Молодёжный центр в Великих Луках, уникальные образовательные платформы, такие как Школа креативных индустрий или Кванториум, спортивная инфраструктура, реализуются грантовые проекты.
«Пользуйтесь, развивайтесь и прокладывайте широкую дорогу во взрослую жизнь! Успехов!» - пожелал губернатор.