Дачу жителя Ленобласти обокрали безработные в Гдове

14:01, 20 октября 2022, ПАИ

Кражу вещей из дачного дома жителя Кингисеппа раскрыла гдовская полиция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, вечером 17 октября из дачного дома на улице Крепостной путем отжатия входной двери украли набор инструментов и телевизионную приставку. Также злоумышленники забрали с собой спиртное.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых в хищении имущества. Ими оказались двое безработных жителей Гдова 1989 и 1993 годов рождения. Они дали признательные показания. Похищенное подозреваемые намеревались сбыть, но не успели. Его обнаружили и изъяли.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.