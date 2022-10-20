Депутат Псковской гордумы рассказал о настрое мобилизованных

15:04, 20 октября 2022, ПАИ

Особое внимание при подготовке мобилизованных уделяется огневой, тактической, инженерной и военно-медицинской подготовке. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

«Всех мобилизованных готовят очень основательно. Занятия проходят как днем, так и ночью. Все военнослужащие размещены в хороших бытовых условиях, хорошее питание. Жалоб практически ни у кого не было», — отметил он.

Депутат сообщил, что ему неоднократно доводилось встречаться с призванными псковичами, и отметил хороший настрой мобилизованных: «Все жизнерадостные, паники нет, серьезно относятся к занятиям по боевой подготовке».

«Частичная мобилизация проводится в России в течение месяца, и многие регионы уже доложили о выполнении заданий, которые им были поручены. Наша область также активно принимает участие в этом важном мероприятии», – продолжил Владимир Воробьев и добавил, что это вынужденная мера по защите большой и малой родины.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

​При частичной мобилизации призываются граждане, уже имеющие военно-учëтную специальность. Мобилизованные после прибытия в военную часть проходят курс восстановления навыков по занимаемой должности с учётом своей военно-учëтной специальности. Это необходимо для адаптации военнослужащих к реальным условиям СВО и боевого слаживания в составе подразделения. Подготовка включает в себя стрельбу из личного оружия, метание гранат, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи и др.