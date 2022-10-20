Минстрой оценил благоустройство по проекту «Городская среда» в Псковской области

15:17, 20 октября 2022, ПАИ

Эксперты проектной дирекции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по направлению «Городская среда» провели мониторинг объектов благоустройства в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Были проанализированы готовые объекты, реализованные по итогам победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды, а также дворовые и общественные территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Заместитель руководителя проектной дирекции Минстроя РФ Маргарита Жаркова отметила, что данные мониторинга демонстрируют Псковскую область как еще один пример региона, который меняется к лучшему благодаря федеральному проекту. «В результате реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Псковской области появляются комфортные территории, на которых успешно сочетаются вековая история и современность», - сказала она.

«Реализация проекта «ФКГС» очень важна для каждого жителя не только нашего региона, но и всей нашей многонациональной страны. Благодаря ему люди заново учатся любить свой город, свой двор, дети учатся следить за порядком, бережнее относиться к игровым площадкам. Реализация этой программы, в том числе в долгосрочной перспективе, принесет хорошие результаты для нашего подрастающего поколения», — заметил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Мероприятия программы ФКГС нацелены на повышение уровня комфорта и безопасности как жителей региона, так и туристов. Только в текущем году запланировано благоустройство 59 территорий. На данный момент работы уже завершены на 54 объектах.