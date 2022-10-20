H&M начал поставлять новые коллекции в магазины

14:41, 20 октября 2022, ПАИ

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В магазины сети H&M в России стали поступать вещи из новой коллекции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.

Одежда поступает в магазины небольшими партиями, чтобы привлечь внимание покупателей новым ассортиментом и, таким образом, распродать остатки старой коллекции, уточнил собеседник.

18 июля сеть объявила о намерении закрыть торговые точки и прекратить деятельность на территории России, в августе магазины H&M начали открываться в Москве для распродажи товарных остатков.

Ранее шведская компания заявила об уходе из России. 3 марта магазин H&M временно закрылся в Пскове. В августе его снова открыли для распродажи. Тогда из-за ажиотажа псковичи создали очереди на входе, у касс и в примерочные.

Открытие магазина шведской компании состоялось в Пскове в декабре 2016 года. О том, как это было, читайте здесь.