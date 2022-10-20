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Культура

Псковский театр кукол покажет спектакль в Гдове

Фото: Театрально-концертная дирекция

Псковский театр кукол покажет спектакль «Терем-теремок» в городе Гдове. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Повествует спектакль о необычном соседстве животных и о том, что в добром коллективе всем хватит места, и если случится трудная ситуация, вместе, сообща будет проще и веселее ее решать», - говорится в сообщении.

Фото: Театрально-концертная дирекция

Спектакль пройдёт 28 октября в 10:00 по адресу: город Гдов, улица Ленина, 1.

Фото: Театрально-концертная дирекция

Билеты можно приобрести онлайн или в кассе Центра досуга и культуры. Просмотр доступен по Пушкинской карте.

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