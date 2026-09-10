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Культура

18 сентября Псковский театр драмы откроет новый сезон

18 сентября на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоится спектакль «Маленькие трагедии». В этот день будет открыт новый, 121-й театральный сезон, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

Прежде чем труппа откроет театральный сезон в Пскове, с 11 по 14 сентября состоятся гастроли в Москве, где будут показаны два спектакля репертуара на Новой сцене Мастерской Петра Фоменко: дважды будет сыгран «Ревизор» Петра Шерешевского и трижды «Морфий» Антона Федорова.

24 сентября в афише главная премьера юбилейного, 2026 года — спектакль по роману Вениамина Каверина «Два капитана». История любви Кати Татариновой и Сани Григорьева, сочиненная нашим земляком и воплощенная на сцене молодыми артистами труппы, нашла отклик у разных поколений псковских зрителей. На сегодняшний день можно успеть купить билеты на показы 21 и 28 октября.

25 сентября стартует Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми», который проведет Псковский театр драмы с сентября по декабрь в год своего юбилея. Впервые на псковской сцене пройдет фестиваль моноспектаклей — особого, самого доверительного и задушевного театрального жанра. В его программе семь работ из разных городов России. Откроет фестиваль 25 сентября на большой сцене спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни», где известная артистка кино и театра, ведущая актриса московского Театра имени Пушкина исполнит 15 песен о любви, каждая из которых стала вехой в ее жизни.

Программа фестиваля «Наедине со всеми» опубликована на сайте.

В конце сентября театр покажет и трагическую буффонаду Михаила Булгакова «Зойкина квартира», и камерный музыкально-поэтический спектакль «Фламенко», и комедию итальянского классика Карло Гольдони «Влюбленные», и один из главных хитов малой сцены — «Бовари» Гюстава Флобера, и моноспектакль Линды Ахметзяновой «Говорит Москва», и другие спектакли.

3 и 4 октября на большой сцене Пушкинского театра пройдут гастроли Театра «На Литейном» из Санкт-Петербурга. Труппа привезет спектакли «Антарктида» по пьесе Ульяны Гицаревой и «Звездные псы» Дмитрия Крестьянкина. Спектакль «Антарктида» молодого режиссера Петра Чижова — рассказ о трех полярниках и якутской лайке по кличке Мишка, застрявших на советской антарктической станции «Молодежная» в середине 1990-х. Свежий спектакль популярного петербургского режиссера Дмитрия Крестьянкина «Звездные псы» — история о первых космонавтах. Но не о тех, чьи имена известны каждому школьнику, а о тех, кто протаптывал для них дорогу к звездам — своими лапами. И своими жизнями.

В сентябре и октябре у зрителей будет возможность увидеть музыкальную премьеру 120-го сезона — вечер песен российского кино «Где-то на белом свете…» в постановке Дмитрия Месхиева: 23 сентября и 25 октября — первую серию, 29 сентября и 27 октября — вторую.

«Маленький театр», где играются спектакли для малышей от 2 до 6 лет, откроет свои двери в сентябрьские выходные. Далее по традиции по субботам и воскресеньям в беби-зале Псковского театра можно будет увидеть спектакли «Океан», «Один день в лесу», «Год Жирафа», «Большое космическое путешествие» и «Невероятные приключения голубя Петра».

Ознакомиться с афишей Псковского театра драмы можно на официальном сайте.

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