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Общество

Поединок молодых учёных организуют в ПсковГУ

Фото: ПсковГУ

Молодежный поединок «Science Slam ПсковГУ» – первый вузовский научный слэм в Псковской области – пройдет в ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийского проекта «Университетская Лига Science Slam» 27 октября в 16:00. Шестеро молодых ученых выступят на сцене актового зала главного корпуса ПсковГУ. У каждого будет 10 минут для того, чтобы интересно и понятно представить результаты своих изысканий для гостей мероприятия. В процессе выступлений у зрителей будет возможность задать конкурсантам вопросы. В финале гости слэма выберут лучшего спикера аплодисментами, громкость которых организаторы замерят шумомером.

Студент Даниил Сергеев пояснит, откуда берутся сторонники радикальных идей и как появился немецкий национализм. Александр Косаржевский расскажет о том, как проявляется правило золотого сечения в современной музыке. Иван Марченко поможет разобраться в причинах прихода к власти в странах Латинской Америки в начале 2000-х гг. левоориентированных правительств и при чем здесь легендарный Уго Чавес. Илья Тимофеев поведает о древнейших микроорганизмах, которые продолжают сохранять жизнь на нашей планете, питают её энергией и веществами, но одновременно замедляют развитие и порою даже убивают. Михаил Перышкин расскажет, почему много денег – это не всегда хорошо для инноваций, есть ли шанс у Моглино стать новой Кремниевой долиной и как мы и не мы влияем на инновации в регионе. Антон Петров ответит на вопросы: зачем нужны игры в образовании и как в интерактивной форме преподнести историю родного края.

Победитель «Science Slam ПсковГУ» войдет в состав претендентов на участие в межрегиональном поединке Science Slam.

Онлайн-трансляция мероприятия будет проходить на официальной странице Псковского государственного университета «ВКонтакте».

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