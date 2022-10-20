Более 1000 новых книг поступит в псковские библиотеки

16:26, 20 октября 2022, ПАИ

1 122 книги закупят для библиотек Псковской области. Заплатить за них готовы 739 987 рублей. Соответсвующая информация размешена на сайте госзакупок.

Отметим, для библиотек закупят большое количество книг как для взрослых, так и для детей. В списке есть литература самых разных жанров: от изданий о войне до художественных книг и литературы для самообразования. В библиотеках города появятся как произведения классиков, так и современных писателей: Максима Ильяхова, Татьяны Устиновой, Холли Вебб и других.

Среди самых дорогих интерактивное историческое издание о времени Петра I (6,5 тыс. рублей), аналогичная книга о правлении Екатерины II (5,4 тыс. рублей) и «Ледовое побоище» Елены Беляевой (6,4 тыс. рублей). Псковичи смогут прочитать книги Татьяны Поляковой «Чего хочет женщина», «Понаехали тут» Екатерины Мурашовой, «Украсть у президента» Владимира Гринькова и многие другие.

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Пскова, подача заявок для участия в аукционе продлится до 27 октября.