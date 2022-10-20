Более 100 тысяч псковичей привились от гриппа с начала года

16:13, 20 октября 2022, ПАИ

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В 2022-2023 годах иммунизации против гриппа подлежат 373 150 человек. Планируемый охват прививками против гриппа составляет 60,8 % от численности населения. На текущий период привито 102 243 человека, что составляет 16,7 % от численности населения области или 27,4 % от плана.

В управлении отметили, что ежегодная вакцинация против гриппа – самый эффективный способ защиты от этого заболевания. «Сентябрь - ноябрь – лучшее время для вакцинации, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на протяжении всего сезона гриппа. Если говорить о поздней вакцинации, то лучше сделать прививку позже, чем вообще не делать», - сказали специалисты.

Также для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа. В течение этого времени необходимо исключите контакты с теми, у кого есть симптомы гриппа и других вирусных заболеваний, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вакцинация от гриппа и COVID-19 допускается одномоментно, в один день в разные участки тела (в левое и правое плечо). При этом, если срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошёл, то лучше сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19.

Прививку против гриппа можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.