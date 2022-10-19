Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Испортивший псковские радары петербуржец с карабином заплатит 300 тысяч рублей

Испортивший псковские радары петербуржец заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

18 сентября 2020 года на 18-м километре автодороги Порхов - Успенье в деревне Волышово Порховского района мужчина подошёл к стоящему на правой обочине дороги радиолокационному измерителю скорости с фотофиксацией «Арена» и ударом ноги опрокинул прибор на землю. Затем произвёл пять выстрелов из карабина в воздух и два выстрела в сторону автомобиля Управления автомобильных дорог Псковской области. Затем он уронил еще один измеритель скорости, находящийся на противоположной стороне.

При назначении наказания суд учёл смягчающие вину обстоятельства - явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, а также наличие двух малолетних детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

19 октября 2022

Великолучане поддались на уловки мнимых правоохранителей
19 октября 2022

В Пскове пенсионерка попала под колеса Geely на пешеходном переходе
19 октября 2022

Водитель уснул за рулём и вылетел в кювет на трассе в Псковской области
19 октября 2022

Lexus и ВАЗ столкнулись в Новосокольническом районе, погиб человек
19 октября 2022

Великолучанин устроил поножовщину в автосервисе из-за громкой музыки
18 октября 2022

В Псковской области мужчину заключили под стражу за поножовщину
18 октября 2022

Водитель автомобиля Skoda госпитализирован после ДТП в Пскове

18 октября 2022

ГИБДД предупреждает об опасности езды на скутерах и мопедах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...