Испортивший псковские радары петербуржец с карабином заплатит 300 тысяч рублей

16:20, 20 октября 2022, ПАИ

Испортивший псковские радары петербуржец заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

18 сентября 2020 года на 18-м километре автодороги Порхов - Успенье в деревне Волышово Порховского района мужчина подошёл к стоящему на правой обочине дороги радиолокационному измерителю скорости с фотофиксацией «Арена» и ударом ноги опрокинул прибор на землю. Затем произвёл пять выстрелов из карабина в воздух и два выстрела в сторону автомобиля Управления автомобильных дорог Псковской области. Затем он уронил еще один измеритель скорости, находящийся на противоположной стороне.

При назначении наказания суд учёл смягчающие вину обстоятельства - явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, а также наличие двух малолетних детей.