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Общество

Михаил Ведерников объяснил, что означает режим базовой готовности

Как отразится указ президента РФ Владимира Путина о дополнительных мерах безопасности, который он подписал 19 октября, на жизни псковичей, объяснил губернатор Михаил Ведерников. Видеообращение он разместил в своем телеграм-канале.

Согласно указу президента, главы всех субъектов наделяются дополнительными полномочиями в части обеспечения безопасности. Кроме того, во всех регионах вводится один из четырех режимов готовности. От типа режима зависит комплекс мер, которые необходимо реализовать местным властям, отметил Михаил Ведерников.

В Псковской области введён самый низкий, базовый, уровень готовности. Он предполагает усиление охраны общественного порядка и защиты ключевых инфраструктурных объектов.  «Ничего сверх этого на сегодняшний день не требуется», – сказал губернатор.

Также он уточнил, что новые порядки никак не затронут общественную жизнь граждан. Ограничивать движение транспорта и запрещать мероприятия в регионе не планируется.

Для координаций действий будет создан оперативный штаб, который губернатор возглавит лично.

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