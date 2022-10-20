Михаил Ведерников объяснил, что означает режим базовой готовности

16:41, 20 октября 2022, ПАИ

Как отразится указ президента РФ Владимира Путина о дополнительных мерах безопасности, который он подписал 19 октября, на жизни псковичей, объяснил губернатор Михаил Ведерников. Видеообращение он разместил в своем телеграм-канале.

Согласно указу президента, главы всех субъектов наделяются дополнительными полномочиями в части обеспечения безопасности. Кроме того, во всех регионах вводится один из четырех режимов готовности. От типа режима зависит комплекс мер, которые необходимо реализовать местным властям, отметил Михаил Ведерников.

В Псковской области введён самый низкий, базовый, уровень готовности. Он предполагает усиление охраны общественного порядка и защиты ключевых инфраструктурных объектов. «Ничего сверх этого на сегодняшний день не требуется», – сказал губернатор.

Также он уточнил, что новые порядки никак не затронут общественную жизнь граждан. Ограничивать движение транспорта и запрещать мероприятия в регионе не планируется.

Для координаций действий будет создан оперативный штаб, который губернатор возглавит лично.