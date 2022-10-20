Молодёжный форум «Мы помним» открылся в Пскове

16:38, 20 октября 2022, ПАИ

Международный молодежный патриотический форум «Мы помним» открылся в Пскове 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Организатор форума - АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области.

В рамках форума также запланировано проведение Всероссийского конкурса молодёжных проектов.

Его участниками стали более 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из числа лидеров патриотических объединений, педагогов истории, специалистов по работе с молодёжью.

Организаторы отметили, что форум является «уникальной коммуникативной площадкой, направленной на формирование новых форм и методов повышения уровня патриотического воспитания молодых людей, а также выработки механизма взаимодействия общественных объединений Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана».