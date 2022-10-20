Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Молодёжный форум «Мы помним» открылся в Пскове

Международный молодежный патриотический форум «Мы помним» открылся в Пскове 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Организатор форума - АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области.

В рамках форума также запланировано проведение Всероссийского конкурса молодёжных проектов.

Его участниками стали более 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из числа лидеров патриотических объединений, педагогов истории, специалистов по работе с молодёжью.

Организаторы отметили, что форум является «уникальной коммуникативной площадкой, направленной на формирование новых форм и методов повышения уровня патриотического воспитания молодых людей, а также выработки механизма взаимодействия общественных объединений Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 октября 2022

Михаил Ведерников поручил оперативно провести лицензирование ФАПа в Ваулино
20 октября 2022

В российских школах приостановили подключение к Wi-Fi
20 октября 2022

Асфальтирование тротуара началось на улице Коммунальной в Пскове
20 октября 2022

При продаже недвижимости в России предлагают требовать согласие супругов
20 октября 2022

Михаил Ведерников объяснил, что означает режим базовой готовности
20 октября 2022

Молодёжный форум «Мы помним» открылся в Пскове
20 октября 2022

Путин наградил псковских врачей медалью Луки Крымского
20 октября 2022

Более 100 тысяч псковичей привились от гриппа с начала года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...