Первокурсников псковского филиала Академии ФСИН посвятили в студенты

17:27, 20 октября 2022, ПАИ

В преддверии 30-летия учебного заведения в Псковском филиале Академии ФСИН России посвятили в первокурсники студентов факультета подготовки государственных и муниципальных служащих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В университете уже стало доброй традицией посвящать первокурсников в студенты в преддверии дня рождения образовательной организации, отметили в академии.

«В этом году посвящение проходит накануне 30-летнего юбилея нашего вуза. Несмотря на сравнительную молодость, Псковский филиал Академии ФСИН России имеет хорошую материально-техническую и учебно-методическую базу, высокопрофессиональный педагогический коллектив. Надеюсь, что вы в полной мере воспользуетесь теми возможностями, которые предоставляет вам образовательная организация. Будьте активны, целеустремленны, любопытны, торопитесь учиться новому, познавать мир. Дерзайте и не бойтесь трудностей!» – обратился к студентам начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев.

Студенты старших курсов подготовили программу с концертными номерами и различными конкурсами, в шуточной форме посвятив новоиспеченных студентов в тайны студенческой жизни.

Первокурсники дали торжественную клятву студента и, пройдя ритуал посвящения, получили зачетные книжки. Их им вручила заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной работе Ольга Михайлова.