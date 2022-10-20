Три года колонии получил пскович за попытку убить шурина молотком
Три года колонии строгого режима получил 65-летний неоднократно судимый пскович за попытку убить шурина молотком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
26 декабря 2021 года во время застолья в одной из квартир на улице Леона Поземского в Пскове подсудимый поссорился с братом супруги. В этот момент он схватил с подоконника молоток и нанес ему множество ударов по голове и руке. Благодаря вмешательству очевидца злоумышленник не смог довести преступление до конца.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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