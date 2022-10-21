Регент печорского хора озвучил новую серию проекта «Псковские народные сказки»

12:01, 21 октября 2022, ПАИ

Мультфильм из серии, посвящённой объектам культурного наследия и туристической привлекательности Пскова, озвучил регент архиерейского хора Псково-Печерского монастыря Александр Амерханов в студии радиостанции «7 НЕБО».

Диакон озвучил серию, в которой псковичам расскажут об острове Талабы и протоиерее Николае Гурьянове. Известностью и любовью старец пользовался ещё при жизни: за благословением на творчество к нему на остров приезжали Константин Кинчев, Ольга Кормухина, Алексей Белов и многие другие. Кроме того, старец стал прототипом героя фильма «Остров», где главную роль сыграл рок-поэт и музыкант Пётр Мамонов.

Как ранее рассказывали в комитете по культуре Псковской области, всего будет снято десять мультфильмов. Каждая серия будет представлять собой историю от лица персонажа. В рамках проекта среди прочих покажут мультфильмы об Александре Пушкине, Довмонте, княгине Ольге и Петре Римском-Корсакове.

Кроме того, комитет по культуре Псковской области совместно с Театрально-концертной дирекцией региона в апреле 2022 года представил новый проект «Псковские народные сказки». В течение года будут выпущены 20 красочных кукольных видеоспектаклей. Каждая серия представляет собой одну адаптированную псковскую сказку из собраний Псковского областного центра народного творчества. Понятные сюжеты и яркие герои привлекут маленьких зрителей и понравятся родителям, уверены организаторы.