Асфальтирование тротуара началось на улице Коммунальной в Пскове

17:20, 20 октября 2022, ПАИ

Асфальтирование тротуаров и автобусных остановок началось на улице Коммунальной в Пскове. Работы идут на участке между улицами Максима Горького и Народной. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Подрядчик рассчитывает, что на укладку асфальта уйдет дня два. Затем он займется восстановлением газонов. Также будет отремонтировано примыкание к улице Петровской.

Помимо ровных дорожек и понижения бортового камня, на стыках с проезжей частью рабочие сделали закругления на подходах к пешеходным переходам.

«Так и людям будет удобнее, и газоны будут целы», – написал Борис Елкин.

Контракт также предусматривает продолжение ремонта улицы Коммунальной от Юбилейной до Балтийской. Эти работы запланированы на весну следующего года. Обновление дороги идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».