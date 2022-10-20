Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Асфальтирование тротуара началось на улице Коммунальной в Пскове

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкин

Асфальтирование тротуаров и автобусных остановок началось на улице Коммунальной в Пскове. Работы идут на участке между улицами Максима Горького и Народной. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Подрядчик рассчитывает, что на укладку асфальта уйдет дня два. Затем он займется восстановлением газонов. Также будет отремонтировано примыкание к улице Петровской.

Помимо ровных дорожек и понижения бортового камня, на стыках с проезжей частью рабочие сделали закругления на подходах к пешеходным переходам.

«Так и людям будет удобнее, и газоны будут целы», – написал Борис Елкин.

Контракт также предусматривает продолжение ремонта улицы Коммунальной от Юбилейной до Балтийской. Эти работы запланированы на весну следующего года. Обновление дороги идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 октября 2022

Михаил Ведерников поручил оперативно провести лицензирование ФАПа в Ваулино
20 октября 2022

В российских школах приостановили подключение к Wi-Fi
20 октября 2022

Асфальтирование тротуара началось на улице Коммунальной в Пскове
20 октября 2022

При продаже недвижимости в России предлагают требовать согласие супругов
20 октября 2022

Михаил Ведерников объяснил, что означает режим базовой готовности
20 октября 2022

Молодёжный форум «Мы помним» открылся в Пскове
20 октября 2022

Путин наградил псковских врачей медалью Луки Крымского
20 октября 2022

Более 100 тысяч псковичей привились от гриппа с начала года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...