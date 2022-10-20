Стихийные свалки ликвидировал «Экопром» в Порхове

17:21, 20 октября 2022, ПАИ

Спецтехника псковского «Экопрома» ликвидировала несколько свалок на территории Порхова, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники компании убрали территорию кладбища и ликвидировали свалки из древесного спила, располагающиеся на главных улицах города.

За день с кладбища было вывезено более 60 кубометров листвы и веток, ещё 30 кубов вывезли с улиц города: Псковской, Ленина, Калачёва, Новгородской, Заводской и Мельничной набережной.