Стихийные свалки ликвидировал «Экопром» в Порхове
Спецтехника псковского «Экопрома» ликвидировала несколько свалок на территории Порхова, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники компании убрали территорию кладбища и ликвидировали свалки из древесного спила, располагающиеся на главных улицах города.
За день с кладбища было вывезено более 60 кубометров листвы и веток, ещё 30 кубов вывезли с улиц города: Псковской, Ленина, Калачёва, Новгородской, Заводской и Мельничной набережной.
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