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Общество

В Пскове открыт набор на бесплатное обучение IT-специальностям

Псковичей приглашают пройти обучение по более чем 40 IT-направлениям в ПсковГУ. Программы реализуются в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и финансируются за счёт средств государственного бюджета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Занятия проходят в онлайн-формате под руководством опытных преподавателей из ведущих вузов и образовательных организаций России. Проект предполагает стажировки, HR-консультации, актуальные вакансии. По окончании курса вы получите документ об образовании установленного образца.

Напомним, «Содействие занятости» — это государственный проект, цель которого помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого.

Проект реализуется в рамках гранта правительства Российской Федерации, полученного Томским государственным университетом. На основании трёхстороннего соглашения, подписанного между университетами и комитетом по труду и занятости Псковской области. Федеральным оператором проекта выступает ТГУ, а региональным – ПсковГУ.

Добавим, что стать участниками бесплатного обучения могут следующие категории слушателей:

  • Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости
  • Граждане до 35 лет включительно, не занятые по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации
  • Граждане до 35 лет включительно, не занятые по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву
  • Граждане до 35 лет включительно, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования.
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