Выставка «Клады великих потрясений» откроется в Поганкиных палатах

12:05, 21 октября 2022, ПАИ

Первая выставка Псковского музея-заповедника «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» откроется 25 октября. На ней будет представлена часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с музейным кварталом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Клад был обнаружен в нескольких емкостях: шесть жестяных банок с монетами и два крупных серебряных сосуда. Позднее неподалеку в раскопе нашли еще два комплекса: жестяную коробку, наполненную сокровищами, а второй – сильно заржавевший комок находок. Интересно, что во второй части клада сохранились две бутыли с алкоголем – с самогоном и мадерой.

Сотрудникам Псковского музея-заповедника удалось установить хозяина богатейшего клада – Александра Семеновича Хвоинского, губернского секретаря, члена Псковского археологического общества. В составе клада 2016 года, помимо нумизматического собрания и других предметов коллекционирования, выделяется группа ценных вещей, которые были семейными и личными реликвиями людей, спрятавших этот комплекс.

Уникальность псковского клада состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю – от самого восхождения до полного её крушения. Посетители увидят монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Федоровича до Николая Второго.

Основное внимание на выставке уделено Петровской эпохе. Великий реформатор создал удивительно жизнеспособную и комфортную денежную систему. Поэтому в исторической перспективе денежная реформа Петра I выглядит как одно из самых удачных и значительных российских преобразований.

«Выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» прошла долгий путь от задумки до ее создания. И мы постарались, чтобы она была максимально информативной и интересной. Мы покажем удивительные предметы, с которыми связаны фантастические истории», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Для посещения выставка будет открыта с 26 октября 2022 года, в том числе и по Пушкинской карте.