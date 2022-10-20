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Общество

Михаил Ведерников поручил оперативно провести лицензирование ФАПа в Ваулино

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в деревне Ваулино Псковского района проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 20 октября он лично побывал на строительной площадке, которая находится в непосредственной близости к старому ФАПу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В двухэтажном строении 1984 года постройки используется только первый этаж площадью 35 кв. метров, второй — в аварийном состоянии.

Фельдшер здесь работает постоянно, на обслуживании 13 населенных пунктов — почти 1,4 тыс. человек, в том числе около 300 детей. Специалист Екатерина Никулина принимает ежедневно около 15 человек, еще до 15 пациентов осматривает на дому. Также практикуются выезды в обслуживаемые деревни.

Условия в старом здании не позволяют проводить вакцинацию, ее организуют в выездном формате. Нет и аптечного пункта, а маломобильные пациенты не все имеют возможность выбираться в город за лекарствами.

«В новом ФАПе аптечный пункт предусмотрен», — заверила губернатора председатель Комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко. Соответствующая лицензия уже получена, подтвердила главчрач Псковской районной больницы Елена Уткина.

«Рады новому ФАПу?» — спросил Михаил Ведерников у фельдшера.

«Рада! Очень жду, когда мне его уже отдадут», — ответила Екатерина Никулина.

Площадь нового модульного ФАПа будет в два раза больше. Губернатор осмотрел процедурный кабинет, кабинет приема врача, санузел, а также две комнаты для различных целей. Все помещения приспособлены для маломобильных граждан.

Марина Гаращенко подчеркнула, что оборудование по программе модернизации первичного звена уже закуплено и готово к установке. В ФАПе оборудуют компьютеризированные рабочие места с доступом в Интернет. Обновленное пространство позволит проводить приемы специалистов всех профилей. Кроме того, активно будет внедряться практика работы выездных бригад врачей узкой направленности.

Новое здание ФАПа уже возведено, ведется работа по технологическому подключению к электричеству и водоотведению. Также планируется провести благоустройство территории и установку ограждения. Параллельно будет идти работа по лицензированию учреждения.

Михаил Ведерников поручил провести все процедуры в максимально короткие сроки, чтобы новый ФАП заработал как можно быстрее. В свою очередь подрядчика губернатор поблагодарил за оперативную, качественную работу и призвал не сбавлять темпы, так как эти же специалисты обеспечивают строительство ФАПов в других районах области.

Отметим, что в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящей в состав нацпроекта «Здравоохранение», в 2022 году на территории Псковской области построят 21 модульный ФАП, 6 из них — в Псковском районе.

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