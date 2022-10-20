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Происшествия

Прокуратура Печорского района признала законным возбуждение уголовного дела о смертельном ДТП

Прокуратура Печорского района проверила законность при принятии органом следствия решения о возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 20 километре автодороги «граница с Эстонской республикой – г. Печоры – д. Изборск». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 16 октября 2022 года транспортное средство марки «DAF FT XF 105» в сцепке с полуприцепом совершило столкновение с автомобилем «ВАЗ 2115». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончалась в машине скорой помощи. Один из пассажиров от полученных повреждений скончался на месте, второй - доставлен в Псковскую областную клиническую больницу.

Следственным отделом МО МВД России «Печорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Процессуальное решение органа следствия о возбуждении уголовного дела по данному факту признано законным и обоснованным.

Санкция ч.5 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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