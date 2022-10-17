Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Печорском районе

19:11, 17 октября 2022, ПАИ

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Печорском районе, в котором погибли два человека. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек).

Напомним, 16 октября в Печорском районе у поворота на Мальскую долину произошло столкновение большегруза DAF и легкового автомобиля ВАЗ-2115. В результате аварии погибли 73-летняя пассажир и 51-летняя водитель легкового автомобиля. 58-летний пассажир в крайне тяжёлом состоянии находится в медучреждении, за его жизнь борются медики.

Для установления обстоятельств и причины произошедшего сотрудники правоохранительных органов проведут ряд экспертиз.