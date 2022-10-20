Правительство продлило программу «Семейная ипотека»
Правительство продлило программу «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года, сообщает. Об этом сообщил Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области со ссылкой на Минстрой РФ.
Срок заключения кредитного договора продлевается на год вперёд - до 1 июля 2024. Точный перечень документов, необходимых для получения «Семейной ипотеки» зависит от банка.
В программе участвуют 57 банков России.
По «Семейной ипотеке» можно приобрести:
- квартиру в новостройке от застройщика
- квартиру в строящемся жилом комплексе
- частный дом с участком от застройщика
- земельный участок с последующим строительством
- вторичное жильё в сельских поселениях
Программа кредитования позволит большему количеству семей с детьми получить льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.
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