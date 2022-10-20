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Экономика

Правительство продлило программу «Семейная ипотека»

Правительство России продлило программу «Семейная ипотека». Фото КП

Правительство продлило программу «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года, сообщает. Об этом сообщил Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области со ссылкой на Минстрой РФ.
Срок заключения кредитного договора продлевается на год вперёд - до 1 июля 2024. Точный перечень документов, необходимых для получения «Семейной ипотеки» зависит от банка.

В программе участвуют 57 банков России.

По «Семейной ипотеке» можно приобрести:

  • квартиру в новостройке от застройщика
  • квартиру в строящемся жилом комплексе
  • частный дом с участком от застройщика
  • земельный участок с последующим строительством
  • вторичное жильё в сельских поселениях

Программа кредитования позволит большему количеству семей с детьми получить льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.

 

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