Правительство продлило программу «Семейная ипотека»

18:48, 20 октября 2022, ПАИ

Правительство продлило программу «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года, сообщает. Об этом сообщил Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области со ссылкой на Минстрой РФ.

Срок заключения кредитного договора продлевается на год вперёд - до 1 июля 2024. Точный перечень документов, необходимых для получения «Семейной ипотеки» зависит от банка.

В программе участвуют 57 банков России.

По «Семейной ипотеке» можно приобрести:

квартиру в новостройке от застройщика

квартиру в строящемся жилом комплексе

частный дом с участком от застройщика

земельный участок с последующим строительством

вторичное жильё в сельских поселениях

Программа кредитования позволит большему количеству семей с детьми получить льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.