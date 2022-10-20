В Великолукском механико-технологическом колледже прошел Фестиваль вареников

19:05, 20 октября 2022, ПАИ

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20 октября 2022 года в Великолукском механико-технологическом колледже (отделение технологии) в Международный день повара прошел Фестиваль вареников. Об этом сообщил паблик учебного заведения.

В конкурсе приняли участие 5 команд, которые состояли из студентов и преподавателей колледжа.

Команда преподавателей «Лучше всех!», капитан команды - директор колледжа Барбух С.А..

Команда «Очумелые ручки» - студенты группы №204М, специальность «Механизация сельского хозяйства» (техники-механики).

Команда «Грибочки» - студенки специальности Коммерция (менеджеры).

Команда «Вареник Х» - обучающиеся по профессии «Повар, кондитер».

Команда «Неугомон» - студенты специальности Технология продукции общественного питания (техники-технологи).

Заданием для всех команд было приготовить тесто, налепить и приготовить вареники с начинкой, которую они узнали в результате жеребьевки.

Все участники Фестиваля продемонстрировали творческий подход, оригинальность и креативность, а во время приготовления – практические навыки и умения по приготовлению вареников и их подаче.