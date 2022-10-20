Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великолукском механико-технологическом колледже прошел Фестиваль вареников

Фестиваль вареников прошёл в Великих Луках. Фото ГБПОУ ПО ВМТК

20 октября 2022 года в Великолукском механико-технологическом колледже (отделение технологии) в Международный день повара прошел Фестиваль вареников. Об этом сообщил паблик учебного заведения. 

В конкурсе приняли участие 5 команд, которые состояли из студентов и преподавателей колледжа.

Команда преподавателей «Лучше всех!», капитан команды - директор колледжа Барбух С.А..
Команда «Очумелые ручки» - студенты группы №204М, специальность «Механизация сельского хозяйства» (техники-механики).
Команда «Грибочки» - студенки специальности Коммерция (менеджеры).
Команда «Вареник Х» - обучающиеся по профессии «Повар, кондитер».
Команда «Неугомон» - студенты специальности Технология продукции общественного питания (техники-технологи).

Заданием для всех команд было приготовить тесто, налепить и приготовить вареники с начинкой, которую они узнали в результате жеребьевки.

Все участники Фестиваля продемонстрировали творческий подход, оригинальность и креативность, а во время приготовления – практические навыки и умения по приготовлению вареников и их подаче.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 октября 2022

В Великолукском механико-технологическом колледже прошел Фестиваль вареников
20 октября 2022

Михаил Ведерников поручил оперативно провести лицензирование ФАПа в Ваулино
20 октября 2022

В российских школах приостановили подключение к Wi-Fi
20 октября 2022

Асфальтирование тротуара началось на улице Коммунальной в Пскове
20 октября 2022

При продаже недвижимости в России предлагают требовать согласие супругов
20 октября 2022

Михаил Ведерников объяснил, что означает режим базовой готовности
20 октября 2022

Молодёжный форум «Мы помним» открылся в Пскове
20 октября 2022

Путин наградил псковских врачей медалью Луки Крымского

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...