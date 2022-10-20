Сотрудники МЧС провели противопожарные рейды в ряде районов Псковской области

19:24, 20 октября 2022, ПАИ

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Сотрудники МЧС продолжают активную работу по предупреждению пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.



20 октября 2022 года сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам на территории города Пыталово Псковской области проведен профилактический рейд.



В ходе данного мероприятия осуществлен обход жилого сектора, с гражданами проведены беседы о соблюдении требований пожарной безопасности в быту.



Также разъяснены порядок использования открытого огня, правила пожарной безопасности при использовании отопительных и обогревательных приборов. Распространены памятки и листовки на противопожарную тематику.



В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефону «112». По этому номеру телефона Вы можете вызвать не только пожарных, но и спасателей.



Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Псковской области – 8 (112) 79-99-99.