В Пскове неизвестный расплатился за услуги ЖКХ билетом «банка приколов»

12:04, 21 октября 2022, ПАИ

Билет «банка приколов» обнаружили в кассе одного из отделений почтовой связи в Пскове 20 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре в кассе одного из отделений почтовой связи была выявлена пятитысячная купюра, которая оказалась на самом деле билетом «банка приколов». По версии следствия, неизвестный расплатился этой фальшивкой за коммунальные услуги.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.