В Пскове неизвестный расплатился за услуги ЖКХ билетом «банка приколов»
Билет «банка приколов» обнаружили в кассе одного из отделений почтовой связи в Пскове 20 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В областном центре в кассе одного из отделений почтовой связи была выявлена пятитысячная купюра, которая оказалась на самом деле билетом «банка приколов». По версии следствия, неизвестный расплатился этой фальшивкой за коммунальные услуги.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.
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