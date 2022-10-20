Псковский суд вынес приговор предпринимателю по резонансному ДТП со смертельным исходом

21:00, 20 октября 2022, ПАИ

Псковский районный суд вынес сегодня решение в деле по резонансному ДТП с участием предпринимателя Георгия Кухи. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в прокуратуре Псковской области.

Суд установил, что подсудимый 13 января 2020 года в утреннее время управлял автомобилем «Lexus LX 450D». Проезжая деревню Стяглы Псковского района Псковской области водитель двигался с небезопасной и недопустимой в данных дорожных условиях скоростью 102 км/ч, превышающей установленное ограничение.

При этом подсудимый не учел особенности и состояние транспортного средства, темное время суток, ограничивающие видимость в направлении движения, невнимательно и небрежно отнесся к дорожной обстановке. В связи с этим был поздно замечен на его полосе для движения автомобиля «Рено Логан», столкнувшегося до этого с другим автомобилем, непосредственно возле которого (автомобиля «Рено Логан») на проезжей части дороги находился пешеход, оказывавший помощь пострадавшему водителю.

Обвиняемый на участке указанной автомобильной дороги, расположенном на расстоянии 80 метров в направлении г. Печоры от девятого километрового знака, передней частью своего автомобиля на своей полосе движения столкнулся с автомобилем «Рено Логан» и совершил наезд на пешехода.

В результате пешеходу были причинены тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом, наступившим от травматического шока, развившегося на фоне полученных травм.

Суд посчитал, что допущенное Кухи Г.Л. превышение скорости повлекло причинение смерти потерпевшего и находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Приговор оглашался более 4 часов, дело находилось в производстве суда более года, материалы уголовного дела составили 25 томов. ПАИ освещало ход судебного процесса.

Гражданский иск потерпевших судом удовлетворен частично.

Приговор суда в законную силу не вступил.