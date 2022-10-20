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Общество

Андрей Турчак под Херсоном передал российским бойцам спецсредства и экипировку

На Херсонском направлении помощь необходима больше всего. Фото Telegram

Секретарь Генсовета «Единой России» и сенатор от Псковской области Андрей Турчак сообщил в своём Telegram-канале, что заехал под Херсоном к нашим прославленным воинам-десантникам. Там бойцам передали необходимые спецсредства и экипировку – коптеры, беспилотники и средства связи. Все, что поможет на передовой. 

Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую «Единая Россия» передает на фронт.  Накануне руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин также передал 100-й бригаде коптеры и генераторы.

«Благодарю всех своих коллег - наш партийный актив, депутатский корпус, сенаторов, бизнес, общественные организации. Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Сейчас сосредоточим все наши возможности на Херсонском направлении, здесь помощь необходима больше всего. Любая – от весточки из дома до беспилотника», - написал Андрей Турчак.

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