В Гдовский дом-интернат благотворители доставили мёд

22:14, 20 октября 2022, ПАИ

Ароматным мёдом угостили бабушек и дедушек из Гдовского дома-интерната благотворители через фонд «Вознеси сердце». Об этом ПАИ рассказала корреспондент районной газеты «Гдовская заря».

Пожилые люди мёд любят и ценят его больше других сладостей. Ведь это не только вкусно, но и полезно. Для многих мёд — это вкус детства, такой знакомый и родной. Он навеял тёплые светлые воспоминания о родной деревне, дедушкиной пасеке, родных людях, которых уже нет рядом. Бабушки и дедушки с большой благодарностью приняли полезный подарок, сообщили в газете.