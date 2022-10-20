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Поле, грязь и Млечный Путь: псковский астрофотограф выложил ещё один удачный снимок

Млечный Путь над полями. Фото: Сергей Попов

Псковский астрофотограф Сергей Попов выложил в соцсеть удачный снимок Млечного Пути.

«Вчера был вечер с нечастыми прояснениями. Как раз тот случай, когда не стоит ехать снимать дипы, но просто необходимо ловить пейзажку. По дороге в Печоры, в 4 километрах после Изборска стоит пара сосен. Расположены они очень удачно для съемки именно осенью, и Млечный путь удачно виден именно в это время года. Облака расходились ненадолго, но этого хватило, чтобы сделать нужные кадры. Интересно что достаточно сильно проявилось собственное свечение атмосферы. Место великолепное, но посещать его рекомендуется только ночью и в сапогах – грязи в полях сейчас достаточно», – написал Сергей Попов.

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