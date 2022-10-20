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Культура

ЮНЕСКО разъяснило, по каким критериям объекты становятся культурным наследием

В соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО формирует список, в который включаются объекты, обладающие выдающейся универсальной ценностью. Об этом в Telegram-канале рассказало АНО «Возрождение».

Согласно Руководству по выполнению Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, выдающаяся универсальная ценность «означает культурную и/или природную значимость, которая является столь исключительной, что выходит за пределы национальных границ и представляет всеобщую ценность для настоящих и будущих поколений всего человечества».

Выдающаяся универсальная ценность как совокупность всех ценных качеств объекта всемирного наследия объединяет материальные и нематериальные характеристики объекта, которые в международной практике охраны наследия получили название атрибутов выдающейся универсальной ценности.

В 2021 году сотрудниками ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева» по заказу Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области была выполнена работа по определению атрибутов выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы». С результатами исследования можно ознакомиться по следующей ссылке.

«Важным является то, что в настоящий момент для признания объекта обладающим выдающейся универсальной ценностью необходимо не только наличие у него уникальных особенностей, но и существование у государства инструментов и ресурсов, которые могут обеспечить поддержание ценности объекта в долгосрочной перспективе», – говорится в документе. В нём перечислены критерии, по которым объект может быть признан культурным наследием.

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