Себежанка Варвара Федотова в составе ансамбля РВСН выступила в телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
Себежанка Варвара Федотова в составе ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» выступила в телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на федеральном телеканале. Об этом сообщает газета «Призыв».
Ансамбль набрал 98 голосов жюри.
Ранее сообщалось, что вокалистка спела в этой программе в составе вокального ансамбля ARIELLE. Она исполнила песню «Калинка».
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Себежанка Варвара Федотова в составе ансамбля РВСН выступила в телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
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