Себежанка Варвара Федотова в составе ансамбля РВСН выступила в телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

18:07, 26 апреля 2025, ПАИ

Себежанка Варвара Федотова в составе ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» выступила в телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на федеральном телеканале. Об этом сообщает газета «Призыв».

Ансамбль набрал 98 голосов жюри.

Ранее сообщалось, что вокалистка спела в этой программе в составе вокального ансамбля ARIELLE. Она исполнила песню «Калинка».