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Общество

Опубликована подборка мероприятий в Пскове на эти выходные

Подборку мероприятий в Пскове для всей семьи на эти выходные опубликовал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Весенний Псков. Фото: ПАИ

Псковичам предлагают погрузиться в мир искусства библиотеки имени Курбатова на улице Профсоюзной, 2. Сегодня, с 18:00 до 00:30.

Посетить мультимедийный спектакль в Псковском Кремле можно сегодня и в воскресенье. Показы пройдут в 21:30 и 22:30. Подробнее о нём можно прочитать здесь.

Узнать историю о верности, самоотверженности и настоящем товариществе можно в Театре кукол на Конной, 3. Спектакли состоятся сегодня в 12:00 и 14:00.

Также можно сходить на патриотический концерт в Городской культурный центр на площади Победы, 1. Он пройдёт сегодня, в 16:00. Кроме того, в ГКЦ можно стать свидетелями соприкосновения латиноамериканских танцев и циркового искусства в воскресенье в 16:00.

Провести время всей семьёй можно на фестивале «Светлая Пасха» в Храме Успения Пресвятой Богородицы с Паромень на Рижском проспекте, 3. Сегодня, с 12:00 до 16:00.

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