В Опочецкой коррекционной школе-интернате завершили сбор урожая

23:41, 20 октября 2022, ПАИ

В Опочецкой коррекционной школе-интернате завершился осенний сбор урожая в школьном фруктовом саду. Об этом сообщает корреспондент газеты «Красный маяк».



«Четыре года назад на двадцати сотках пришкольной территории было высажено сто яблоневых саженцев разнообразных сортов, Спустя год наш сад пополнился тридцатью саженцами груш, вишни, алычи, сливы и чернослива. Уже не первый сезон деревья отлично плодоносят. В этом году нам удалось собрать порядка 300 кг вкуснейших яблок и около 50 кг груш. В ближайшие годы будем ждать такой же отличный урожай от сливовых деревьев и вишни», – рассказала методист учреждения Екатерина Вербич.

Посадкой деревьев руководил учёный-плодовод, доктор сельскохозяйственных наук Борис Агеев. Он и по сей день следит за состоянием сада.



Под руководством учителя сельхозтруда Кристины Шевелевой дети сами ухаживают за саженцами: обрезают сухие и больные ветки, опрыскивают деревья от вредителей и болезней и, конечно, собирают долгожданный урожай. В награду за свой труд ребята получают сладкие, вкусные яблоки и груши, которые им раздают во время полдника.

