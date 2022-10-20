Устроители конкурса «Лидер года» подписали соглашения с рядом псковских предприятий
С помощью конкурса «Лидер года» в Псковской области рассчитывают найти специалистов на вакансии с зарплатой от 50 тысяч рублей
Сегодня были подписаны соглашения с ООО «Псков-Полимер», псковским заводом «Титан-Полимер», ООО «Севзапинвест», «Альфа-банком», ООО «Келлогг Рус» (фабрикой «Любятово»), сообщила ПАИ врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.
Участие в конкурсе дает возможность:
- пройти оценку компетенций, получить обратную связь и рекомендации по развитию (применить это на уже существующем рабочем месте и возможно дополнительно заявить о себе перед своим руководителем);
- сопоставить свой уровень как специалиста с другими соискателями на рынке труда (в безопасном и спокойном для себя поле деловых игр и творческих заданий);
- подтянуть западающие компетенции на тренингах и лекториях;
- представить свои идеи и разработки первым лицам и работодателям региона;
- найти работу мечты
Возрастной диапазон участников - от 24 до 55 лет. Конкурс проходит в несколько этапов. Заочный продлится до 31 октября.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте Лидер года до 31 октября.
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