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Общество

Устроители конкурса «Лидер года» подписали соглашения с рядом псковских предприятий

С помощью конкурса «Лидер года» в Псковской области рассчитывают найти специалистов на вакансии с зарплатой от 50 тысяч рублей

Сегодня были подписаны соглашения с ООО «Псков-Полимер», псковским заводом «Титан-Полимер», ООО «Севзапинвест», «Альфа-банком», ООО «Келлогг Рус» (фабрикой «Любятово»), сообщила ПАИ врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Участие в конкурсе дает возможность:

  • пройти оценку компетенций, получить обратную связь и рекомендации по развитию (применить это на уже существующем рабочем месте и возможно дополнительно заявить о себе перед своим руководителем);
  • сопоставить свой уровень как специалиста с другими соискателями на рынке труда (в безопасном и спокойном для себя поле деловых игр и творческих заданий);
  • подтянуть западающие компетенции на тренингах и лекториях;
  • представить свои идеи и разработки первым лицам и работодателям региона;
  • найти работу мечты

Возрастной диапазон участников - от 24 до 55 лет. Конкурс проходит в несколько этапов. Заочный продлится до 31 октября. 

Зарегистрироваться можно на официальном сайте Лидер года до 31 октября.

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