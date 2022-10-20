Устроители конкурса «Лидер года» подписали соглашения с рядом псковских предприятий

23:29, 20 октября 2022, ПАИ

С помощью конкурса «Лидер года» в Псковской области рассчитывают найти специалистов на вакансии с зарплатой от 50 тысяч рублей

Сегодня были подписаны соглашения с ООО «Псков-Полимер», псковским заводом «Титан-Полимер», ООО «Севзапинвест», «Альфа-банком», ООО «Келлогг Рус» (фабрикой «Любятово»), сообщила ПАИ врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Участие в конкурсе дает возможность:

пройти оценку компетенций, получить обратную связь и рекомендации по развитию (применить это на уже существующем рабочем месте и возможно дополнительно заявить о себе перед своим руководителем);

сопоставить свой уровень как специалиста с другими соискателями на рынке труда (в безопасном и спокойном для себя поле деловых игр и творческих заданий);

подтянуть западающие компетенции на тренингах и лекториях;

представить свои идеи и разработки первым лицам и работодателям региона;

найти работу мечты

Возрастной диапазон участников - от 24 до 55 лет. Конкурс проходит в несколько этапов. Заочный продлится до 31 октября.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте Лидер года до 31 октября.