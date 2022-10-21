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Готовить к холодам теплую одежду советует сегодня народный календарь

20 октября отмечается память двух святых — Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской, сообщает calend.ru. Трифон родился в XVI веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии. С детства он чувствовал потребность в иноческой жизни и еще больше укрепился в своих желаниях, когда услышал в храме слова о том, что иноков Господь причисляет к своим избранникам. Трифон тайно покинул родительский дом, ушел в Пермскую губернию и принял постриг в Пыскорском монастыре. Там он столь усердно трудился, что заболел и чуть не умер. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, исцелившие святого и наградившие его даром чудотворения.

Весть о новых способностях Трифона быстро распространилась по окрестным землям, и чтобы не возбуждать у братьев зависть к своей славе, святой удалился в пустынные места на реке Мулянке, а позже перешел на реку Чусовую, где построил монастырь. Еще одну обитель, носящую имя Успенского Трифонова монастыря, преподобный основал на Вятке.

В этот день почитают также Пелагию Антиохийскую, жившую в III веке. Девушка отличалась необыкновенной красотой и до принятия христианства вела распутный образ жизни, была танцовщицей и блудницей. Однажды в Антиохии проходил собор, на который съехались епископы со всей Сирии. Один из них, епископ Нонн, увидел Пелагию и, пораженный ее бесстыдством, всю ночь молился о спасении ее души.

На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение и проповедь так поразили девушку, что она пришла в ужас от того, насколько грешной была ее жизнь, и обратилась к епископу Нонну с просьбой крестить ее. Став христианкой, Пелагия раздала все свое имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг. Никто не догадывался о том, что она женщина, до самой ее смерти.

На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — приговаривали при этом.

На Пелагею (Пелагию) и Трифона хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Это было удачное изобретение русского народа: подо льдом температура воды никогда не опускалась ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду рубили полынью, доставали бочки на свет божий, и на крестьянском столе среди зимы появлялись вкуснейшие разносолы.

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