В комитете Совфеда предложили увеличить срок срочной службы в армии

07:45, 21 октября 2022, ПАИ

В России имеет смысл подумать о возвращении к двухгодичной срочной службе в армии. Об этом в видеоинтервью «Парламентской газете» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

С 1996 года по январь 2007 года срок срочной службы в армии и на флоте РФ составлял два года. 1 января 2008 года срок службы был сокращен до 12 месяцев.

«Вполне, я уверен, что наша армия справится. Единственный момент, я вот помню, раньше мы служили по два года в армии. Первый год — половина года учебки, потом мы как-то обкатывались в войсках. А военнослужащий второго года уже был готовый боец. Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — сказал Джабаров.

Среди аргументов в пользу такого решения сенатор назвал сложность военной техники, с которой нельзя научиться быстро обращаться, и увеличение численности армии в два раза. «Наверное, все-таки имеет смысл. Наверное, если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации. Но это задача президента», — резюмировал глава комитета по международным делам.