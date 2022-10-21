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Общество

В псковской научной библиотеке открылась выставка книг Александра Зиновьева

20 октября исполняется 100 лет со дня рождения русского философа, писателя, социолога, публициста Александра Зиновьева. Отдел гуманитарной литературы библиотеки имени Курбатова подготовил книжную выставку «Прометей отвергнутый», посвященную этой дате.

Александр Зиновьев создал жанр «социологического романа» и написал около 40 книг о советском строе и обществе. Самым знаменитым его произведением стала антиутопия «Зияющие высоты». Хотя сам себя он считал не писателем, а социологом. В 1978 году был выслан из страны и лишён советского гражданства. Вернулся в Россию в 1999 году.

«Если в двух словах подвести итог эволюции человечества за прошедшую историю, он уложится в одну-единственную фразу: человечество как целое утратило смысл самого своего социального бытия. Оно убило сам фактор своего понимания». 

Почему эту знаменитую фразу Александра Зиновьева ведущие российские политологи и социологи считают пророческой? На чем основывается выведенный им «фактор понимания»? И почему он считал, что на смену старым добрым временам приходит век истории «без надежд и без отчаяния, без иллюзий и без прозрений, без обольщений и без разочарований, без радости и без горя, без любви и без ненависти...»?   

Ответы найдете в книгах из фонда отдела гуманитарной литературы. Псковичей и гостей города приглашают на выставку книг.

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