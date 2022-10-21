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Назван топ-10 сфер, в которых псковичи ищут работу активнее всего

За последний месяц в Псковской области сильно увеличился рост соискательской активности, сообщает hh.ru. В топ-10 сфер, в которых жители Псковской области ищут работу активнее всего, вошли: «‎Домашний персонал» (+34% новых резюме за месяц), «‎Спортивные клубы и салоны красоты»‎ ‎(+23%), «‎Медицина и фармацевтика»‎ (+19%), «‎Управление персоналом»‎, «‎Закупки»‎ (+11% в каждой сфере), «‎Юристы» (+10%)‎, «‎Реклама и PR»‎, «‎Административный персонал»‎ (+9% в каждой сфере), «Страхование»‎ (+8%), «‎Бухгалтерия»‎ (+7%).

Жители Псковской области наиболее активно размещают свои резюме в Пскове (78% резюме от общего числа) и Великих Луках (15%).

Сегодня средняя ожидаемая зарплата в Псковской области составляет 35 810 рублей, что на 4% больше осенних показателей зарплаты в 2021 году. Также за год изменился уровень средней ожидаемой зарплаты в сферах: «‎Медицина и фармацевтика»‎ (+25%), «‎Реклама и PR» (+10%)‎, «‎Закупки»‎ (+9%), «‎Управление персоналом», «‎Административный персонал»‎ (+8%), «‎Бухгалтерия»‎ (+7), «‎Юристы» (+2%)‎.

Средняя ожидаемая зарплата в Псковской области понизилась в сферах: «Страхование»‎ (-24%), «‎Домашний персонал» (-8%), «‎Спортивные клубы и салоны красоты»‎ ‎(-3%).

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