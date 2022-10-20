До четырёх человек увеличилось число погибших в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне

09:02, 21 октября 2022, ПАИ

Число погибших в результате ночного удара по гражданской переправе в Херсоне увеличилось до четырех человек, сообщил журналистам заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мне известно о четырех погибших. Это одна женщина и трое мужчин. Одного обнаружили сегодня утром», - сказал он.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил журналистам, что в результате удара ранены 13 человек. «Пострадали 13 человек. Состояние у всех разное, есть тяжелые случаи. Они прооперированы, пока в течение суток транспортировать нельзя. После этого будут приниматься решения о необходимости транспортировки в Крым», - уточнил он.

По информации председателя правительства региона Сергея Елисеева, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Также среди раненых есть журналисты, это сотрудники местной телекомпании «Таврия».

По данным экстренных служб региона, вечером в четверг ВСУ выпустили по Херсону 12 ракет из американских РСЗО HIMARS. 11 из них были сбиты подразделениями ПВО, одна ракета упала в районе Антоновского моста.

Единственный в Херсоне мост через Днепр с июля 2022 года регулярно подвергается ракетным ударам со стороны Украины. После того как он оказался непригоден для проезда, российские военные организовали паромную переправу для транспорта. В настоящее время автомобилистам приходится по несколько часов стоять в очереди, чтобы попасть на противоположный берег.

Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти.