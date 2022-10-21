Услуги ПФР и ФСС псковичам будут оказывать в единых офисах обслуживания
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России), сообщили Псковскому агентству информации в ПФР.
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Муниципальный район
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Адрес
Единого офиса Социального фонда
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Бежаницкий район
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Псковская обл., Бежаницкий район, рп. Бежаницы, улица Комсомольская, д. 6
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Гдовский район
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Псковская обл., Гдовский район, г. Гдов, улица Карла Маркса, д. 63
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Дедовичский район
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Псковская обл., Дедовичский район, рп. Дедовичи, улица Коммунаров, д. 16
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Дновский район
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Псковская обл., Дновский район, г. Дно, ул. Дзержинского, д. 7а
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Красногородский район
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Псковская обл., Красногородский район, рп. Красногородск, улица Советская, 24
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Куньинский район
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Псковская обл., Куньинский район, рп. Кунья, улица Советская, д. 19
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Локнянский район
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Псковская обл., Локнянский район, рп. Локня, улица Первомайская, 47б
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Невельский район
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Псковская обл., Невельский район, г. Невель, улица Маншук Маметовой, д. 7
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Новоржевский район
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Псковская обл., Новоржевский район, г. Новоржев, улица Германа, д. 56
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Новосокольнический район
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Псковская обл., Новосокольнический район, г. Новосокольники, улица Тихмянова, д. 12
С 1 января 2023 года в Псковской области государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по адресам:
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Опочецкий район
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Псковская обл., Опочецкий район, г. Опочка, улица Красногородская, д. 8/12
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Островский район
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Псковская обл., Островский район, г. Остров, улица 25 Октября, д. 17
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Палкинский район
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Псковская обл., Палкинский район, рп. Палкино, улица Островская, д. 23
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Печорский район
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Псковская обл., Печорский район, г. Печоры, улица Юрьевская, д. 8
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Плюсский район
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Псковская обл., Плюсский район, рп. Плюсса, улица Ленина, д. 25
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Порховский район
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Псковская обл., Порховский район, г. Порхов, улица Мебельная, д. 4
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Псковский район
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Псковская обл., г. Псков, улица Алтаева, д. 6
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Пустошкинский район
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Псковская обл., Пустошкинский район, г. Пустошка, улица Первомайская, д. 21
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Пушкиногорский район
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Псковская обл., Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, улица Пушкинская, д. 28
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Пыталовский район
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Псковская обл., Пыталовский район, г. Пыталово, улица Красноармейская, д. 36
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Себежский район
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Псковская обл., Себежский район, г. Себеж, улица Пролетарская, д. 40
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Струго-Красненский район
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Псковская обл., Струго-Красненский район, рп. Струги Красные, улица Советская, д. 24
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Усвятский район
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Псковская обл., Усвятский район, рп. Усвяты, улица 25 Октября, д. 67
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г. Псков
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Псковская обл., г. Псков, улица Петровская, д. 53
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Псковская обл., г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 52
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г. Великие Луки и Великолукский район
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Псковская обл., Великолукский район, г. Великие Луки, улица Комсомольская, д. 27а
Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал госуслуг или лично через МФЦ.