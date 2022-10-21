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Общество

Услуги ПФР и ФСС псковичам будут оказывать в единых офисах обслуживания

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России), сообщили Псковскому агентству информации в ПФР.

Муниципальный район

Адрес

Единого офиса Социального фонда

Бежаницкий район

Псковская обл., Бежаницкий район, рп. Бежаницы, улица Комсомольская, д. 6

Гдовский район

Псковская обл., Гдовский район, г. Гдов, улица Карла Маркса, д. 63

Дедовичский район

Псковская обл., Дедовичский район, рп. Дедовичи, улица Коммунаров,  д. 16

Дновский район

Псковская обл., Дновский район, г. Дно, ул. Дзержинского, д. 7а

Красногородский район

Псковская обл., Красногородский район, рп. Красногородск, улица Советская, 24

Куньинский район

Псковская обл., Куньинский район, рп. Кунья, улица Советская, д. 19

Локнянский район

Псковская обл., Локнянский район, рп. Локня, улица Первомайская, 47б

Невельский район

Псковская обл., Невельский район, г. Невель, улица Маншук Маметовой, д. 7

Новоржевский район

Псковская обл., Новоржевский район, г. Новоржев, улица Германа, д. 56

Новосокольнический район

Псковская обл., Новосокольнический район, г. Новосокольники, улица Тихмянова, д. 12

С 1 января 2023 года в Псковской области государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по адресам:

 

Опочецкий район

Псковская обл., Опочецкий район, г. Опочка, улица Красногородская, д. 8/12

Островский район

Псковская обл., Островский район, г. Остров, улица 25 Октября, д. 17

Палкинский район

Псковская обл., Палкинский район, рп. Палкино, улица Островская, д. 23

Печорский район

Псковская обл., Печорский район, г. Печоры, улица Юрьевская, д. 8

Плюсский район

Псковская обл., Плюсский район, рп. Плюсса, улица Ленина, д. 25

Порховский район

Псковская обл., Порховский район, г. Порхов, улица Мебельная, д. 4

Псковский район

Псковская обл., г. Псков, улица Алтаева, д. 6

Пустошкинский район

Псковская обл., Пустошкинский район, г. Пустошка, улица Первомайская, д. 21

Пушкиногорский район

Псковская обл., Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, улица Пушкинская, д. 28

Пыталовский район

Псковская обл., Пыталовский район, г. Пыталово, улица Красноармейская, д. 36

Себежский район

Псковская обл., Себежский район, г. Себеж, улица Пролетарская, д. 40

Струго-Красненский район

Псковская обл., Струго-Красненский район, рп. Струги Красные, улица Советская, д. 24

Усвятский район

Псковская обл., Усвятский район, рп. Усвяты, улица 25 Октября, д. 67

г. Псков

Псковская обл., г. Псков, улица Петровская, д. 53

Псковская обл., г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 52

г. Великие Луки и Великолукский район

Псковская обл., Великолукский район, г. Великие Луки, улица Комсомольская, д. 27а

 

 

 

 

 

Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал госуслуг или лично через МФЦ. 

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